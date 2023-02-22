Robbie Mcdaid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robbie Mcdaid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robbie Mcdaid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robbie Mcdaid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robbie Mcdaid 23 Ekim 1996 tarihinde Omagh şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robbie Mcdaid Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Catalyst4 PSM yapmaktadır. Robbie Mcdaid, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Linfield FC futbol takımında oynamaktadır. Linfield FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Robbie Mcdaid'nin Linfield FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Robbie Mcdaid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robbie Mcdaid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robbie Mcdaid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robbie Mcdaid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Mart 2014 yılında Leeds U18

1 Temmuz 2015 yılında Leeds

8 Ocak 2016 yılında Lincoln City

31 Mayıs 2016 yılında Leeds

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Kasım 2016 yılında York City

15 Ağustos 2017 yılında Glentoran

1 Temmuz 2022 yılında Linfield

Robbie Mcdaid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robbie Mcdaid şuan Linfield FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Robbie Mcdaid Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Maiden City

Kuzey İrlanda U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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