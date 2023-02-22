Robbie Mcvarnock kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robbie Mcvarnock Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robbie Mcvarnock adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Robbie Mcvarnock Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Robbie Mcvarnock 20 Ekim 1999 tarihinde Antrim şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Robert McVarnock şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Robbie Mcvarnock Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ballymena United futbol takımında oynamaktadır. Ballymena United takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Robbie Mcvarnock'nin Ballymena United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Robbie Mcvarnock Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Robbie Mcvarnock futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Newington FC
1 Ocak 2023 yılında Ballymena
Robbie Mcvarnock Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Robbie Mcvarnock şuan Ballymena United takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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