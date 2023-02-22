Robbie Weir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robbie Weir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robbie Weir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robbie Weir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robbie Weir 9 Aralık 1988 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Robert James Weir şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robbie Weir Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Robbie Weir, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Crusaders FC futbol takımında oynamaktadır. Crusaders FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Robbie Weir'nin Crusaders FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Robbie Weir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robbie Weir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robbie Weir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robbie Weir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Sunderland Res.

12 Kasım 2010 yılında York City

10 Ocak 2011 yılında Sunderland Res.

14 Şubat 2011 yılında Tranmere Rovers

1 Mayıs 2011 yılında Sunderland Res.

1 Temmuz 2011 yılında Tranmere Rovers

1 Temmuz 2012 yılında Burton Albion

1 Temmuz 2016 yılında Leyton Orient

3 Ağustos 2017 yılında FC Chesterfield

31 Temmuz 2020 yılında Waterford FC

1 Ocak 2021 yılında Crusaders

Robbie Weir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robbie Weir şuan Crusaders FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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