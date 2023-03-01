Robbie Willmott kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robbie Willmott Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robbie Willmott adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robbie Willmott Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robbie Willmott 16 Mayıs 1990 tarihinde Harlow şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Robbie James Willmott şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robbie Willmott Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Robbie Willmott, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Walsall futbol takımında oynamaktadır. FC Walsall takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Robbie Willmott'nin FC Walsall ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Robbie Willmott Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/WillmottRobbie

Robbie Willmott Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robbie Willmott isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robbie Willmott Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robbie Willmott futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Cambridge Utd.

1 Ocak 2011 yılında Luton

1 Temmuz 2012 yılında Cambridge Utd.

10 Ocak 2013 yılında Newport County

1 Temmuz 2015 yılında Ebbsfleet

6 Temmuz 2016 yılında Chelmsford

1 Temmuz 2017 yılında Newport County

1 Şubat 2021 yılında Exeter City

31 Mayıs 2021 yılında Newport County

5 Ocak 2023 yılında FC Walsall

31 Mayıs 2023 yılında Newport County

Robbie Willmott Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robbie Willmott şuan FC Walsall takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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