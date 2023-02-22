Robert Bartolomeu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Bartolomeu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Bartolomeu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Bartolomeu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Bartolomeu 3 Aralık 1993 tarihinde Otrokovice şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti,Angola uyrukludur.Gerçek adı da Robert Bartolomeu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Bartolomeu Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 1P Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.SK Prostejov futbol takımında oynamaktadır. 1.SK Prostejov takımına 16 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Robert Bartolomeu'nin 1.SK Prostejov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Robert Bartolomeu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Bartolomeu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Bartolomeu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Bartolomeu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Fastav Zlin

7 Eylül 2016 yılında 1.SC Znojmo

31 Aralık 2016 yılında Fastav Zlin

12 Ocak 2018 yılında Zlate Moravce

30 Haziran 2018 yılında Fastav Zlin

13 Temmuz 2018 yılında Zbrojovka Brno

23 Şubat 2020 yılında Blansko

16 Temmuz 2021 yılında 1.SK Prostejov

Robert Bartolomeu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Bartolomeu şuan 1.SK Prostejov takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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