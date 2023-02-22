Robert Christian Mizo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Christian Mizo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Christian Mizo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Robert Christian Mizo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Robert Christian Mizo 28 Eylül 2000 tarihinde Imiringi şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Robert Christian Mizo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bayelsa United futbol takımında oynamaktadır. Bayelsa United takımına - tarihinde katılmıştır. Robert Christian Mizo'nin Bayelsa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Robert Christian Mizo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Robert Christian Mizo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Robert Christian Mizo şuan Bayelsa United takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
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