Robert Garrett kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Garrett Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Garrett adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Garrett Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Garrett 5 Mayıs 1988 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Garrett Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Robert Garrett, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glenavon FC futbol takımında oynamaktadır. Glenavon FC takımına 14 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Robert Garrett'nin Glenavon FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Robert Garrett Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Garrett isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Garrett Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Garrett futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Stoke

1 Ocak 2007 yılında Wrexham

1 Mayıs 2007 yılında Stoke

1 Eylül 2007 yılında Wrexham

1 Mayıs 2008 yılında Stoke

1 Temmuz 2008 yılında Linfield

16 Nisan 2013 yılında FC Edmonton

1 Aralık 2013 yılında Linfield

1 Temmuz 2014 yılında Portadown

1 Temmuz 2017 yılında Linfield

14 Ocak 2019 yılında Glenavon

Robert Garrett Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Garrett şuan Glenavon FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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