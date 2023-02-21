Robert Hruby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Hruby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robert Hruby kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Robert Hruby ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Robert Hruby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Hruby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robert Hruby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Hruby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Hruby adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Hruby Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Hruby 27 Nisan 1994 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Robert Hrubý şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Hruby Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESAM yapmaktadır. Robert Hruby, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Trinity Zlin futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Robert Hruby'nin FC Trinity Zlin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Robert Hruby Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Hruby isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Robert Hruby Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Hruby futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Slavia Prag

12 Şubat 2016 yılında Banik Ostrava

30 Haziran 2016 yılında Slavia Prag

1 Temmuz 2016 yılında Teplice

31 Aralık 2016 yılında Slavia Prag

1 Ocak 2017 yılında Banik Ostrava

3 Ağustos 2020 yılında Jablonec

30 Haziran 2021 yılında Banik Ostrava

1 Temmuz 2021 yılında Fastav Zlin

Robert Hruby kimdir

Robert Hruby Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Hruby şuan FC Trinity Zlin takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SK Slavia Praha (2001 - 2012)

Robert Hruby Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U16 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Robert Hruby nereli

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