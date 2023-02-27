Robert Logi Jonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Logi Jonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Logi Jonsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Robert Logi Jonsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Robert Logi Jonsson 25 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Robert Logi Jonsson Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KV Vesturbaejar futbol takımında oynamaktadır. KV Vesturbaejar takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Robert Logi Jonsson'nin KV Vesturbaejar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Robert Logi Jonsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Robert Logi Jonsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
17 Şubat 2023 yılında KV Vesturbaejar
Robert Logi Jonsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Robert Logi Jonsson şuan KV Vesturbaejar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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