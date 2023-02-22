Robert Mccourt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Mccourt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Mccourt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Mccourt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Mccourt 6 Nisan 1998 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Mccourt Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MISM yapmaktadır. Robert Mccourt, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundalk FC futbol takımında oynamaktadır. Dundalk FC takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Robert Mccourt'nin Dundalk FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Robert Mccourt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Mccourt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Mccourt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Mccourt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında West Brom U18

1 Temmuz 2015 yılında West Brom U21

31 Ağustos 2018 yılında Bohemians

16 Ocak 2020 yılında Waterford FC

1 Ocak 2021 yılında Sligo Rovers

27 Temmuz 2022 yılında Dundalk FC

Robert Mccourt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Mccourt şuan Dundalk FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Robert Mccourt Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

St. Kevins Boys

İrlanda U17 takımında 5 numaralı formasıyla 4 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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