Robert Radic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Radic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robert Radic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Robert Radic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Robert Radic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Radic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robert Radic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Radic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Radic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Radic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Radic 17 Mayıs 1999 tarihinde Hannover şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Robert Radić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Radic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GABONI yapmaktadır. Robert Radic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tuzla City futbol takımında oynamaktadır. FK Tuzla City takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Robert Radic'nin FK Tuzla City ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Robert Radic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Radic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Robert Radic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Radic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Din. Zagreb U17

12 Ağustos 2016 yılında NK Zagreb U19

28 Temmuz 2017 yılında NK Sesvete U19

9 Şubat 2018 yılında NK Trnje Zagreb

9 Ağustos 2019 yılında NK Lucko

9 Ağustos 2021 yılında NK Jarun

26 Ocak 2022 yılında NK Dubrava ZG

30 Ocak 2023 yılında FK Tuzla City

Robert Radic kimdir

Robert Radic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Radic şuan FK Tuzla City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dinamo Zagreb (2006-2016), NK Zagreb (2017)

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Robert Radic nereli

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