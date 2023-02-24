Robert Retyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Retyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Retyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Retyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Retyi 1 Şubat 2001 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Retyi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Footballers Group yapmaktadır. Robert Retyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szentlőrinc SE futbol takımında oynamaktadır. Szentlőrinc SE takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Robert Retyi'nin Szentlőrinc SE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Robert Retyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Retyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Retyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Retyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Vasas U17

1 Temmuz 2018 yılında Vasas U19

5 Aralık 2018 yılında Vasas FC

6 Temmuz 2020 yılında FC Ajka

30 Haziran 2021 yılında Vasas FC

14 Şubat 2022 yılında Szentlőrinc SE

30 Haziran 2022 yılında Vasas FC

1 Temmuz 2022 yılında Szentlőrinc SE

Robert Retyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Retyi şuan Szentlőrinc SE takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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