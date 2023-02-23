Roberto Corral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Corral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberto Corral adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roberto Corral Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roberto Corral 14 Eylül 1997 tarihinde Valladolid şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Roberto Corral García şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roberto Corral Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SportsGA yapmaktadır. Roberto Corral, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Roberto Corral'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roberto Corral Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roberto Corral isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Roberto Corral Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roberto Corral futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında R. Valladolid B

1 Ağustos 2020 yılında Real Valladolid

19 Eylül 2020 yılında CD Numancia

30 Haziran 2021 yılında Real Valladolid

31 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

22 Ocak 2022 yılında Korona Kielce

15 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Roberto Corral Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roberto Corral şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Real Valladolid CF

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.