Roberto Lopes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Lopes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberto Lopes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roberto Lopes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roberto Lopes 17 Haziran 1992 tarihinde Crumlin, Dublin şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yeşil Burun Adaları,İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Roberto Carlos Lopes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roberto Lopes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roberto Lopes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shamrock Rovers futbol takımında oynamaktadır. Shamrock Rovers takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Roberto Lopes'nin Shamrock Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Roberto Lopes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roberto Lopes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roberto Lopes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roberto Lopes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Bohemians

1 Ocak 2017 yılında Shamrock Rovers

Roberto Lopes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roberto Lopes şuan Shamrock Rovers takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Roberto Lopes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belvedere FC

Yeşil Burun Adaları takımında 4 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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