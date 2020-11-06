İtalya Milli Takımı teknik direktörü Roberto Mancini'nin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

İtalya Futbol Federasyonu'ndan (FIGC) Roberto Mancini ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Federasyon yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşan UEFA müsabakaları sebebiyle teknik heyete periyodik kontroller bağlamında koronavirüs testi yapıldığı belirtildi.

Teknik direktör Mancini'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, bununla beraber herhangi bir belirti göstermediği, yürürlükteki protokoller gereği Roma’daki evinde tecrit altında olduğu ifade edildi.

Federasyonun, 55 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının durumu hakkında yerel sağlık otoritelerini de bilgilendirdiği kaydedildi.

Roberto Mancini'nin UEFA ve FIGC protokolleri gereği öngörülen tedbirleri tamamladığında milli takım kampına katılacağı belirtildi.

ROBERTO MANCİNİ KİMDİR?

Roberto Mancini (d. 27 Kasım 1964, Iesi) İtalyan teknik direktör ve eski futbolcudur.

Roberto Mancini, 27 Kasım 1964 tarihinde İtalya’nın Ancona kentinde dünyaya geldi. Futbola Bologna’nın altyapısında başlayan Roberto Mancini ilk profesyonel sezonunu 1981-82 sezonunda yaşadı.

Aynı yıl Bologna forması altında Seria A’da 30 maça çıkan Mancini, 9 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. 1982-83 sezonunda Sampdoria Genua’ya transfer olan Mancini, 15 sezon boyunca mavi-beyazlı takımın formasını taşıdı.

Inter Milan

2004-05 sezonu öncesinde Inter'in başına geçen Roberto Mancini, ilk resmi karşılaşmasında ezeli rakibi Juventus FC karşısında Supercoppa Italiana'da şampiyonluk sevinci yaşadı. Sezon sonunda ise ligi şampiyon Juventus'un 16 puan arkasında 3. sırada bitirirken, takımıyla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de eleme aşamasında Basel'i eleyerek grup aşamasına katılma hakkı kazandı.

Grup aşamasında Vaencia - Anderlecht ve SV Werder Bremen ile birlikte G Grubu'nda yer alan Inter, grubunu namağlup lider tamamlamış ve ikinci tura adını yazdırmıştır. Bu turda da FC Porto'yu iki maç sonunda 4-2'lik sonuçla eleyen Inter, çeyrek finalde ezeli rakibi Milan karşısında iki maç sonunda 5-0'lık sonuçla elenmekten kurtulamamıştır. Coppa Italia'da ise şampiyonluk sevinci yaşayarak FC Internazionale Milano ile ikinci kupasını kazandı.

Manchester City

Kimilerine göre kişisel kararı, kimilerine göre ise FC Internazionale Milano ile yaptığı özel prosedür nedeniyle bir sezon takım çalıştırmayan Roberto Mancini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında da takım çalıştırmadı.

Arap şeyhlerinin satın alması sonucunda tarihinin en güçlü aynı zamanda en pahalı kadrosunu kuran Manchester City ile görüşen Mancini, Mark Hughes'in performansından memnun olmayan Manchester City tarafından 19 Aralık 2009 tarihinde teknik direktörlüğe getirildi. Roberto Mancini, ligin ikinci yarısından itibaren görev yaptığı Manchester City'de ligi 5. sırada tamamladı ve yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Galatasaray

Galatasaray (futbol takımı), 2011 sezonundan beri takımı çalıştıran Fatih Terim ile yolları ayırdıktan sonra İtalya'da Mancini ile görüşmüş, 29 Eylül 2013 tarihinde ise İtalyan teknik adam İstanbul'a gelmiştir. Aynı gün akşam saatlerinde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal ve Lütfü Arıboğan ile kaldığı Otel olan Les Ottomans Hotel’de buluşulmuş ve taraflar masaya oturmuştur.

İlk günün sonucunda Galatasaray CEO'su Lütfü Arıboğan, "Mancini ile görüşmelere başladık, gelişmeleri yarın açıklayacağız. Bugünlük görüşmeler olumlu geçti. İnşallah yarın birlikte olacağız." açıklamalarında bulunmuştur. 30 Eylül 2013 tarihinde ise taraflar tekrar Başkan Ünal Aysal'ın oteli Les Ottomans Hotel’de tekrar görüşmüştür ve Görüşmenin sonunda Mancini, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Galatasaray, Mancini yönetiminde ligi Fenerbahçe'nin arkasından 2. sırada bitirdi ve doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazandı. 11 Haziran 2014 tarihinde Galatasaray, Mancini ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Roberto Mancini, 28 yaşında eşi Federica Mancini ile evlendi. Hristiyan olan Mancini, bir röportajda ailece Katolik olduklarını ifade etti.

Mancini ailesinin 2 erkek ve 1 kız olmak üzere 3 çocuğu bulunmaktadır. Mancini ailesinin oğulları Filippo Mancini ve Andrea Mancini'de babaları gibi futbolcudur.