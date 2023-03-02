Roberto Olabe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Olabe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roberto Olabe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roberto Olabe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Roberto Olabe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Olabe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roberto Olabe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Olabe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberto Olabe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roberto Olabe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roberto Olabe 5 Mayıs 1996 tarihinde Donostia-San Sebastián şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Roberto Olabe del Amo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roberto Olabe Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven Talent Group yapmaktadır. Roberto Olabe, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo La Coruña futbol takımında oynamaktadır. Deportivo La Coruña takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Roberto Olabe'nin Deportivo La Coruña ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Roberto Olabe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/robertolabe/

Roberto Olabe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roberto Olabe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Roberto Olabe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roberto Olabe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Real Soc. Juv.A

1 Temmuz 2014 yılında Berio

7 Ocak 2016 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2016 yılında Atl. Madrid B

31 Ağustos 2018 yılında Extremadura

30 Haziran 2019 yılında Atl. Madrid B

7 Temmuz 2019 yılında Eibar

4 Ağustos 2019 yılında Albacete

21 Ocak 2020 yılında Eibar

22 Ocak 2020 yılında Extremadura

21 Temmuz 2020 yılında Eibar

17 Ocak 2021 yılında Tondela

30 Haziran 2021 yılında Eibar

31 Ocak 2022 yılında Alcorcón

7 Temmuz 2022 yılında Dep. La Coruña

Roberto Olabe kimdir

Roberto Olabe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roberto Olabe şuan Deportivo La Coruña takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Roberto Olabe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Roberto Olabe nereli

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