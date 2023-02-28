Roberto Ovelar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Ovelar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roberto Ovelar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roberto Ovelar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Roberto Ovelar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Ovelar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roberto Ovelar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Ovelar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberto Ovelar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roberto Ovelar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roberto Ovelar 1 Aralık 1985 tarihinde San Isidro de Curuguaty şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Paraguay,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Roberto Andrés Ovelar Maldonado şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roberto Ovelar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MS-Soccer Consulting yapmaktadır. Roberto Ovelar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club General Caballero (JLM) futbol takımında oynamaktadır. Club General Caballero (JLM) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Roberto Ovelar'nin Club General Caballero (JLM) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Roberto Ovelar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RobertoOvelarM

http://www.instagram.com/bufaloovelar85/

http://www.facebook.com/RobertoBufaloOvelar

Roberto Ovelar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roberto Ovelar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Roberto Ovelar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roberto Ovelar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Cerro Porteño

1 Ocak 2008 yılında U. San Martín

1 Ocak 2009 yılında CD Cruz Azul

1 Ağustos 2009 yılında Alianza Lima

31 Aralık 2010 yılında CD Cruz Azul

1 Ocak 2011 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2012 yılında U. Católica

1 Ocak 2013 yılında Juan Aurich

1 Temmuz 2014 yılında Junior FC

1 Ocak 2018 yılında Millonarios

1 Temmuz 2019 yılında Olimpia

1 Ocak 2020 yılında Once Caldas

1 Ocak 2021 yılında Dep. Municipal

1 Ocak 2023 yılında Gen. Caballero

Roberto Ovelar kimdir

Roberto Ovelar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roberto Ovelar şuan Club General Caballero (JLM) takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Roberto Ovelar nereli

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