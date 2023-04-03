Roberts Gudens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberts Gudens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberts Gudens adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Roberts Gudens Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Roberts Gudens 19 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Roberts Ralfs Gudēns şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Roberts Gudens Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
JDFS Alberts Riga futbol takımında oynamaktadır. JDFS Alberts Riga takımına 28 Mart 2018 tarihinde katılmıştır. Roberts Gudens'nin JDFS Alberts Riga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Roberts Gudens Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Roberts Gudens futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2013 yılında FHK Liepajas Metalurgs II
1 Mart 2016 yılında Metta
28 Mart 2018 yılında JDFS Alberts
Roberts Gudens Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Roberts Gudens şuan JDFS Alberts Riga takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
Roberts Gudens Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Letonya U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.