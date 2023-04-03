Robin Aarup kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Aarup Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Aarup adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Robin Aarup Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Robin Aarup 25 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Robin Årup Jørgensen şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Robin Aarup Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lyngby BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Robin Aarup'nin Lyngby BK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Robin Aarup Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Robin Aarup futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Lyngby BK U19
Robin Aarup Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Robin Aarup şuan Lyngby BK U19 takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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