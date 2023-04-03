Robin Friedrich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Friedrich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Friedrich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robin Friedrich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robin Friedrich 9 Mart 2003 tarihinde Nordhausen şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robin Friedrich Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF Talents yapmaktadır. Robin Friedrich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hannover 96 II futbol takımında oynamaktadır. Hannover 96 II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Robin Friedrich'nin Hannover 96 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Robin Friedrich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robin Friedrich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robin Friedrich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robin Friedrich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında RB Leipzig Alt.

1 Temmuz 2019 yılında RB Leipzig U17

1 Temmuz 2020 yılında RB Leipzig U19

1 Temmuz 2022 yılında Hannover 96 II

Robin Friedrich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robin Friedrich şuan Hannover 96 II takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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