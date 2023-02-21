Robin Hranac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Hranac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robin Hranac kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Robin Hranac ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Robin Hranac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Hranac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robin Hranac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Hranac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Hranac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robin Hranac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robin Hranac 29 Ocak 2000 tarihinde Plzeň şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Robin Hranáč şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robin Hranac Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K2K Sports Entertainment Group yapmaktadır. Robin Hranac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Pardubice futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Robin Hranac'nin FK Pardubice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Robin Hranac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robin Hranac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Robin Hranac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robin Hranac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Vikt. Plzen U19

1 Temmuz 2018 yılında Vik. Plzen B

10 Temmuz 2021 yılında Liptovsky Mik.

31 Aralık 2021 yılında Vik. Plzen B

4 Ocak 2022 yılında Pardubice

30 Haziran 2022 yılında Vik. Plzen B

1 Temmuz 2022 yılında Viktoria Plzen

12 Ağustos 2022 yılında Pardubice

30 Haziran 2023 yılında Viktoria Plzen

Robin Hranac kimdir

Robin Hranac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robin Hranac şuan FK Pardubice takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SK Kdyně 1920 (2006 - 2015), SK Klatovy (2010 - 2011), FC Viktoria Plzeň (2015 - 2018)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Robin Hranac nereli

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