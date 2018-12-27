Robinho kimdir, kaç yaşındadır? Başakşehir ile anlaştı!

Başakşehir'in yaptığı resmi açıklamada, Demir Grup Sivasspor'un yıldızı Robinho ile anlaştığı duyuruldu. Peki Robinho kimdir, kaç yaşındadır?

BAŞAKŞEHİR, ROBİNHO İLE ANLAŞTI

Başakşehir Kulübü resmi sosyal hesaplarından yaptığı açıklamada, "Kulübümüz Robson De Souza (Robinho)’nın transferi için Demir Grup Sivasspor Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Her iki kulübe de hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

ROBİNHO KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Robinho, La Liga’daki kariyerine 28 Ağustos 2005’te Real Madrid’in Cádiz’i 2-1 yendiği maçla başladı. İlk sezonunda ligde oynadığı 37 maçta 15 gol kaydetti.

2006-07 sezonunda, yeni teknik direktörü Fabio Capello’yla ters düşen Robinho, ilk birkaç ayını yedek kulübesinde geçirdi. Robinho, kendini ancak kış bittikten sonra ilk on birde görebildi.

Robinho, FIFA’dan izin alarak Brezilya’nın Copa América kampına katılmayarak, takımının Mallorca karşısındaki sezon finaline kaldı. 2007-08 sezonunda 2. yarıda kendine geldi ve 14 gol ve 11 asistlik herkesin gözünü dolduran bir performans sergiledi.

MANCHESTER CITY KARİYERİ

Robinho 1 Eylül 2008, Premier League transfer sezonunun son günü 42.500.000 € (£ 32.5m) gibi yüksek bir rakama Manchester City’ye transfer oldu. Haftalık 160.000 £ karşılığında dört yıllık bir anlaşma imzaladı. Bu transfer Manchester City’nin Arap yatırım şirketi Abu Dhabi United Group tarafından satın alındığı gün meydana geldi.

Robinho Guardian verdiği röportajda, Manchester City gibi büyük bir kulüp olması ve arkadaşlar Jo ve Elano’nun bu kulüpte olmasının City’ye gelmesinde önemli rol oynadığını belirtti. Premier League’deki ilk golünü 13 Eylül 2008 tarihinde Chelsea’ye attı. 26 Ekim’de Stoke City karşısnda Premier League ilk hat-trick’ini yaptı. UEFA Kupasında ilk Avrupa golü 6 Kasım’da Twente’ye attı.

Robinho ilk sezonunda Manchester City’de 14’ü Premier League ve 1 gol de UEFA’da olmak üzere 15 gol atmayı başardı.

Ancak, City’deki ikinci sezonunda sakatlık nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kaldı. İkinci sezonunda toplamda sadece 12 maçta yer alabildi. Bu maçlardan sadece FA Cup’ta bir gol atabilen Robinho 2009-2010 sezonunun ikinci yarısında City’nin teknik direktörü Roberto Mancini tarafından kadroda düşünülmediği için Ocak ayında kulüpten ayrıldı.

2010-2010 sezonu öncesinde kiralık oynadığı Santos geri dönen Robinho’nun Manchester City’de oynamak istememesi nedeniyle birçok kulübün ilgisini çekmiştir. Robinho ile anılan kulüplerden, Schalke, Milan, İnter, Barcelona, Benfica`nin arasından sıyrılan Beşiktaş, transfer gündeminin en önemli yıldızlarından biri olan Robinho ile en çok ilgilenen kulüp oldu.

SANTOS KARİYERİ

28 Ocak 2010, Robinho evi olarak gördüğü kulübü Santos geri döndü ve 6 aylığına Manchester City tarafından Santos’a kiralandı. 2010 FIFA Dünya Kupası yılı olması sebebiyle direkt oynayabileceği bir kulp seçen Robinho, Santos başarılı oldu ve Brezilya Série A’da 17 maçta 19 gol, Brezilya Kupası’nda da 6 maçta 6 gol ile toplamda 23 maçta 25 gol atarak çok iyi bir performans gösterdi ve Dunga tarafından Brezilya millî takımına davet edildi.

AC MILAN KARİYERİ

Robinho 31 Ağustos günü Milan ile anlaştığını açıklamıştır iki kulüpte bu transferi resmi olarak duyurmuştur Milan Robinho için yaklaşık 22 Milyon Euro ödediği tahmin ediliyor.

İkinci kez Santos’a dönüşü

6 Ağustos 2014 tarihinde, 1 yıllığına Santos’a kiralandı. Santos kulübünden yapılan açıklamada, 1 sezonluğuna Santos’da forma giyeceği belirtildi.

Millî takım kariyeri

2004 yılında Brezilya U-23 millî takımı ile topla 8 maç da forma giydi ve bu maçlarda 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

BREZİLYA A MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2003 CONCACAF Gold Cup’taki Brezilya’nın Meksika’ya 1-0 kaybettiği maç Robinho için millî takım kariyerinin başlangıcı demekti. Kupadaki son iki golünü de çeyrek finalde Şili’yi 6-1 yendikleri maçta attı. Brezilya daha sonra kupayı kazandı; Robinho ise hem Altın Ayakkabı ödülünü hem de turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü aldı.

Brezilya millî takımı ile Almanya ve Güney Afrika yapılan FIFA Konfederasyonlar Kupası kadrolarında yer aldı ve takımın kupayı kazanmasında önemli katkı yaptı. Her iki turnuvayı Brezilya şampiyon olarak bitirdi.

Güney Afrika’da yapılan 2010 FIFA Dünya Kupası’ında Brezilya millî takım teknik direktörü trafından 23 kişilik kadroya alındı ve başarılı bir performans sergiledi. Brezilya, Dünya Kupası’ında guruplardan topladığı 7 puanla lider olarak çıkmasına rağmen, çeyrek finalde Hollanda’ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.