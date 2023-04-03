Robyn Esajas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robyn Esajas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robyn Esajas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Robyn Esajas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Robyn Esajas 29 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Hollanda,Surinam uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Robyn Esajas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Robyn Esajas, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
ADO Den Haag U21 futbol takımında oynamaktadır. ADO Den Haag U21 takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Robyn Esajas'nin ADO Den Haag U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Robyn Esajas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Robyn Esajas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Feyenoord U17
1 Temmuz 2019 yılında Feyenoord U19
29 Kasım 2019 yılında Kulüpsüz
31 Ocak 2020 yılında Nürnberg U19
1 Temmuz 2020 yılında AZ U18
1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz
19 Ocak 2023 yılında ADO U21
Robyn Esajas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Robyn Esajas şuan ADO Den Haag U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Feyenoord (2009-2019), 1. FC Nurnberg (2020), AZ Alkmaar (2020-2021)
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