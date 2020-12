Rock müziğin efsanesi Erkut Taçkın hayatını kaybetti

Türk rock müziğinin efsane isimlerinden biri kaybetti. Uzun süredir kanserle mücadele eden Taçkın bugün evinde hayata gözlerini yumdu. Taçkın'ın ölümü sevenlerini üzdü.

ERKUT TAÇKIN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Türk Rock müziğini ilk temsilcilerinden olan Erkut Taçkın,7 Eylül 1940 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babasının adı Namık Taçkın’dır. Bir abisi vardır. İlk ve ortaokulu bitirdikten sonra Heybeliada'daki Deniz Lisesi'ne girdi. 1955 yılında Deniz Harp Okulu ve Lisesi "Genç Denizciler" orkestrasına katılarak müzik hayatına başladı. Genç Denizciler (Somer Soyata Orkestrası olarak da bilinir.)

Silahlı Kuvvetler yüzme şampiyonu olan Taçkın, Deniz Harp Okulu ve Lisesi Orkestrası ve Lokal Grubu gerçek anlamda vokal yapan ve Rock'n Roll çalan ilk müzik topluluğu olarak tarihe geçti. Orkestrada Güngör Yücel, Ersin Yüce, Erkan Gürsal, Durul Gence ve solist olarak da Erkut Taçkın vardı.

İlk sahne deneyimini 14 Mart 1956 tarihinde gerçekleştirilen Askeri Tıbbiyeliler Balosu’nda yaşadı. Bu konserde Erkut Taçkın, vokalin yanı sıra grup arkadaşlarının eline tutuşturduğu trompeti de çalıyordu. Hareketli bir mizaca sahip olan Taçkın, bu dönemde “Rock'n Roll” tarzında karar kılmıştı.

Okul haricinde de çalmak isteyen grup bir süre sonra grubun ismini Erkan Gürsal’ın takma ismi olan Somer Soyata olarak değiştirmiştir.

1962 yılının yaz aylarında Erkut Taçkın, Almanya'ya işçi olarak gitmeye karar verdi. Grup, bu nedenle, son konserini de Ankara Koleji'nde verdi. Jüpiter Kenteti'nin kurucusu ve gitaristi Yurdaer Doğulu'da bu konser için gruba katılmıştı.

Taçkın, Almanya’ya nişanlısı ile beraber gitti orada evlendi. Taçkın iki yıl sonra ise boşandı. Erkut Almanya'ya işçi olarak gittiğinde Ford fabrikasında sekiz ay çalıştı. Bu dönemde Münih'teki arkadaşlarının daveti ile aralarında Alman müzisyenlerin de bulunduğu “Black Points” adlı müzik grubuna katılıp 1966 yılına kadar Münih'te müzik yaptı. Bu grup 1965 yılında Durul Gence’nin Almanya’ya geçişi ile Erkut Taçkın ve Durul Gence 5’lisi adını aldı.

1966 yılında Türkiye'ye geri gelen topluluk, vokalde Erkut Taçkın, bateride Durul Gence, orgda Tanju Öğe, ritm gitarda Sepp Federauer, solo gitarda Fritz Lutz ve bas gitarda Heinz Escher'den oluşuyordu. Grup, Türkiye'ye geldikten sonra beat müziğinin sürükleyici lokomotif gruplarından biri oldu.

Grup, 1966 yılında bir kadro değişikliğine uğrayarak, Fritz Lutz, Metin Altın (saksofon, flüt), Okan Dinçer (org), Boo Suder (bas ve gitar), Durul Gence ve Erkut Taçkın’dan oluşan bir kadroya evrildi.

1967 Mayıs’ında easy listening ve stüdyo orkestrası olma yönünde değişim geçiren Durul Gence 5’lisinden Okan Dinçer ile birlikte ayrılan Erkut Taçkın, Dinçer’in kurduğu “Okan Dinçer ve Kontrastlar” ile birleşti. Erkut Taçkın, bu orkestra ile 1968 yılında yaptığı “Mühür Gözlüm” adlı 45’lik plağı kariyerinde önemli mihenk taşıdır.

Erkut Taçkın, 1968 yılında “Okan Dinçer ve Kontrastlar” orkestrasından ayrılarak; Durul Gence ve Yurdaer Doğulu'nun da yer aldığı Emin Fındıkoğlu’nun kendisi için kurduğu büyük orkestra ile çalışmaya başladı.

1969 sonrasında ise Erkut Taçkın, kısa süreli gazino ve kulüp çalışmalarında bulundu. 1975 yılında yaptığı "Beyaz Ev" adlı şarkısı hala akıllardadır.

1976 yılının Şubat-Kasım ayları arasında Ayten Alpman ile sahnede bir ikili oluşturdu. 1978 yılında müziği bırakacağını açıkladı. 1980 yılının hemen başında Güney’de bir otel satın alan Taçkın’ın profesyonel müzik hayatı böylelikle sona ermiş oldu. Rock'n'Roll kralı Erkut Taçkın, profesyonel müziği bırakıp Kalkan’da bir otel satın aldı. Böylelikle Taçkın müziği bırakmamakla birlikte sahneye ara vermiş oldu.

1990’ların ikinci yarısında Bolluca Çocuk Köyü yararına yaptıkları konserler ile yeniden toparlanan Durul Gence ekibinin solisti olarak sahne aldı. 2000’li yılların ikinci yarısından itibaren müzik çalışmalarına devam etti.

Erkut Taçkın, 1962 yılında ilk evliliğini yaptı. 2 yıl sonra boşandı. Erkut Taçkın bugüne kadar iki kere evlenip boşandı. İkinci eşinden olan oğlu Namık Buğra Taçkın, 17 Ağustos 1989 tarihinde bir trafik kazasında 21 yaşındayken öldü.

1967 yılında Ertem Eğilmez yönetmenliğindeki “Ömre Bedel Kız“ adlı filmde Kartal Tibet ve Fatma Girik ile birlikte oynadı. Yine 1967 yılında “Devlerin İntikamı” adlı filmde Fikret Hakan ve Tanju Gürsu ile birlikte oynadı.

Uzun süredir kanser tedavisi gören Erkut Taçkın, 14 Aralık 2020 Pazartesi günü evinde 78 yaşında hayatını kaybetti.

ERKUT TAÇKIN ŞARKILARI

1966

Johnny Guitar / Pretty Woman

Hang On Sloppy / Come On And Say

Cadillac / Ann Louise

Time Is On My Side / Blue Bayon

1968 Mühür Gözlüm / Özlem

1970 Son Gece / Komşu Kızı

1975 Erkek Olana / Gitmek Düştü Bana, Beyaz Ev/Seni Görünce

1978 Sevgi Çağı Çocuğu / Sorsam ki

Albümler

1975 Erkut Taçkın

2005 Bir Zamanlar



Erkut Taçkın kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?