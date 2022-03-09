Rodaj ne demek, TDK'ya göre Rodaj kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rodaj ne demek? Rodaj TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rodaj kelimesi. Peki rodaj ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rodaj nedir, rodaj kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

RODAJ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rodaj kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Rodaj kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre rodaj kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alıştırma

