Rodney Appiah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodney Appiah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodney Appiah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodney Appiah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodney Appiah 3 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodney Appiah Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Great Olympics futbol takımında oynamaktadır. Accra Great Olympics takımına - tarihinde katılmıştır. Rodney Appiah'nin Accra Great Olympics ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodney Appiah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodney Appiah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodney Appiah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodney Appiah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodney Appiah şuan Accra Great Olympics takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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