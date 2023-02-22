Rodney Brown kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodney Brown Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodney Brown adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodney Brown Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodney Brown 13 Ağustos 1995 tarihinde Kells şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodney Brown Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodney Brown, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coleraine FC futbol takımında oynamaktadır. Coleraine FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rodney Brown'nin Coleraine FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rodney Brown Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodney Brown isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodney Brown Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodney Brown futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Linfield

1 Temmuz 2015 yılında Coleraine

1 Ocak 2017 yılında Crusaders

1 Temmuz 2021 yılında Coleraine

Rodney Brown Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodney Brown şuan Coleraine FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Carniny Youth (-2006), Ballymena United (2006-2008), Linfield FC (2008-2014)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.