Rodos Başkonsolosluğunda görevli Sözleşmeli Sekreter Sebahattin Bayram, hakkında ortaya atılan Yunanistan ile işbirliği içinde olduğu iddialarının ardından merak konusu haline geldi. Peki Rodos Başkonsolosluğu görevlisi Sebahattin Bayram kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Sebahattin Bayram neden tutuklandı? İşte detaylar...

RODOS BAŞKONSOLOSLUĞU GÖREVLİSİ SEBAHATTİN BAYRAM KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Rodos Başkonsolosluğunda görevli Sözleşmeli Sekreter Sebahattin Bayram, Yunan yetkililer tarafından gemi fotoğrafları çekerken yakalanarak casusluk iddiası ile tutuklandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, bu olayın, iki ülke arasındaki ilişkileri sarsmaya yönelik bir komplo teorisi olduğu vurgulanırken Bayram'ın haklarının korunmasına yönelik tüm adımların titizlikle atılacağı vurgulandı.

Rodos Başkonsolosluğunda görevli Sözleşmeli Sekreter Sebahattin Bayram'ın kişisel hayatına ilişkin şu an için veri bulunmamaktadır. Araştırmalarımız devam etmekte olup, gerekli bilgiler edinildiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

SEBAHATTİN BAYRAM NEDEN TUTUKLANDI?

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli Sözleşmeli Sekreter Sebahattin Bayram’ın, Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınıyoruz.

Yunan vatandaşı personelimizin tutuklanmasına giden süreçte Yunanistan tarafından, Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi hükümleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yeralan özgürlük ve güvenlik hakkı ile özel ve aile hayatına saygı hakkı ihlal edilmiştir.

Yunan medyası tarafından olaya ilişkin yapılan ve suçsuzluk karinesi ihlal edilerek adıgeçen personelimiz ve ailesi ile Yunanistan’daki temsilciliklerimizi ve çalışanlarını hedef haline getiren yayınlar da kaygıyla karşılanmaktadır.

Türkiye ile ilişkilerde gerginliği arttırmak isteyen çevrelerce kurgulandığı düşünülen soruşturma hakkında Yunan makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş olup, personelimizin haklarının korunması yönünde gerekli adımlar atılacaktır."