Rodrigo Alonso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Alonso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Alonso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Alonso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Alonso 11 Kasım 1982 tarihinde Hurlingham şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rodrigo Sebastián Alonso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Alonso Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Alonso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almirante Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Almirante Brown takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Alonso'nin Club Almirante Brown ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Alonso Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rodrigo Alonso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Alonso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Alonso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Club Flandria

1 Temmuz 2005 yılında Fénix de Pilar

1 Temmuz 2006 yılında Acassuso CF

1 Temmuz 2012 yılında D. Concepción

1 Temmuz 2012 yılında Acassuso CF

1 Temmuz 2014 yılında CA Temperley

1 Ocak 2015 yılında Tristan Suarez

1 Ocak 2016 yılında Atlanta

28 Temmuz 2017 yılında Almirante Brown

1 Ocak 2019 yılında CD N.Otamendi

1 Ocak 2020 yılında Almirante Brown

Rodrigo Alonso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Alonso şuan Club Almirante Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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