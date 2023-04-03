Rodrigo Cezar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Cezar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Cezar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rodrigo Cezar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rodrigo Cezar 15 Temmuz 2006 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Cezar Pereira Ribeiro şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rodrigo Cezar Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Santos Futebol Clube U20 futbol takımında oynamaktadır. Santos Futebol Clube U20 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Cezar'nin Santos Futebol Clube U20 ile sözleşmesi 30 Eylül 2025 tarihinde bitmektedir.
Rodrigo Cezar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rodrigo Cezar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Santos FC U20
Rodrigo Cezar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rodrigo Cezar şuan Santos Futebol Clube U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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