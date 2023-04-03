Rodrigo Cezar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Cezar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Rodrigo Cezar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rodrigo Cezar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.