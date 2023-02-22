Rodrigo Erramuspe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Erramuspe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rodrigo Erramuspe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rodrigo Erramuspe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rodrigo Erramuspe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Erramuspe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rodrigo Erramuspe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Erramuspe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Erramuspe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Erramuspe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Erramuspe 3 Mayıs 1990 tarihinde Mar del Plata şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Nahuel Erramuspe şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Erramuspe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Rodrigo Erramuspe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Giannina futbol takımında oynamaktadır. PAS Giannina takımına 5 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Erramuspe'nin PAS Giannina ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Erramuspe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Erramuspe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rodrigo Erramuspe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Erramuspe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Lanús

1 Ağustos 2011 yılında CA Unión

30 Haziran 2012 yılında Lanús

18 Ekim 2012 yılında Huracán

30 Haziran 2013 yılında Lanús

22 Temmuz 2013 yılında Rafaela

30 Haziran 2014 yılında Lanús

25 Temmuz 2014 yılında Huracán

31 Aralık 2014 yılında Lanús

3 Şubat 2015 yılında LDU Quito

30 Haziran 2015 yılında Lanús

20 Ocak 2016 yılında Tigre

30 Haziran 2016 yılında Lanús

17 Şubat 2017 yılında CA Unión

3 Ağustos 2017 yılında Indep. Medellín

24 Ocak 2018 yılında Nacional

15 Şubat 2019 yılında Club Blooming

10 Temmuz 2019 yılında Belgrano

5 Eylül 2020 yılında PAS Giannina

Rodrigo Erramuspe kimdir

Rodrigo Erramuspe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Erramuspe şuan PAS Giannina takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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Rodrigo Erramuspe nereli

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