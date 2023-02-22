Rodrigo Escoval kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Escoval Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Escoval adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Escoval Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Escoval 8 Mayıs 1997 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da João Rodrigo Pereira Escoval şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Escoval Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Rodrigo Escoval, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volos NPS futbol takımında oynamaktadır. Volos NPS takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Escoval'nin Volos NPS ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Escoval Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Escoval isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Escoval Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Escoval futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Benfica Altyapı

1 Temmuz 2010 yılında Benfica Sub-15

1 Temmuz 2012 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2014 yılında Benfica U19

2 Temmuz 2014 yılında Casa Pia U19

30 Haziran 2015 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2016 yılında Benfica B

31 Ağustos 2017 yılında NK Istra

19 Ocak 2018 yılında HNK Rijeka

31 Ocak 2022 yılında Anorthosis

9 Temmuz 2022 yılında Volos NPS

Rodrigo Escoval Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Escoval şuan Volos NPS takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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