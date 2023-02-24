Rodrigo Faust kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Faust Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Faust adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Faust Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Faust 14 Eylül 1995 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Faust Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LARA yapmaktadır. Rodrigo Faust, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Petrovac futbol takımında oynamaktadır. OFK Petrovac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Faust'nin OFK Petrovac ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Faust Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Faust isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Faust Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Faust futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında San Miguel

1 Ocak 2019 yılında Paraná

1 Temmuz 2019 yılında CSCD Lafererre

4 Şubat 2022 yılında FK Jezero

1 Temmuz 2022 yılında OFK Petrovac

Rodrigo Faust Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Faust şuan OFK Petrovac takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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