Rodrigo Macedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Macedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Macedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rodrigo Macedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rodrigo Macedo 9 Temmuz 2003 tarihinde Braga şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Ribeiro de Macedo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rodrigo Macedo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MRP.POSITIONUMBER yapmaktadır. Rodrigo Macedo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SSC Braga U23 futbol takımında oynamaktadır. SSC Braga U23 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Macedo'nin SSC Braga U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.
Rodrigo Macedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rodrigo Macedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Palmeiras U15
1 Temmuz 2017 yılında Braga U15
1 Temmuz 2018 yılında Palmeiras U17
1 Temmuz 2019 yılında Braga U17
1 Temmuz 2020 yılında Braga U19
1 Ocak 2022 yılında Braga U23
Rodrigo Macedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rodrigo Macedo şuan SSC Braga U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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