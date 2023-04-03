Rodrigo Macedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Macedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Rodrigo Macedo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rodrigo Macedo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.