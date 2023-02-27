Rodrigo Menacho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Menacho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Menacho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Menacho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Menacho 13 Nisan 1999 tarihinde Huancayo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Favio Menacho Anticona şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Menacho Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Menacho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Huancayo futbol takımında oynamaktadır. Sport Huancayo takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Menacho'nin Sport Huancayo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Menacho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Menacho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Menacho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Menacho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Sport Huancayo

Rodrigo Menacho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Menacho şuan Sport Huancayo takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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