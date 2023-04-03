Rodrigo Mora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Mora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rodrigo Mora kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rodrigo Mora ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rodrigo Mora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Mora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Mora adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Mora Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Mora 5 Mayıs 2007 tarihinde Matosinhos şehrinde doğmuştur.  Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Mora de Carvalho şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Mora Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Mora, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Porto U17 futbol takımında oynamaktadır. FC Porto U17 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Mora'nin FC Porto U17 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Moraboyu ve yaşı kaç

Rodrigo Mora Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Mora futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FC Porto U15

1 Temmuz 2022 yılında FC Porto U17

Rodrigo Mora kimdir

Rodrigo Mora Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Mora şuan FC Porto U17 takımında oynamakta ve 86 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Custóias FC (2015/16), FC Porto (2016-)

Rodrigo Mora Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U17 takımında 10 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 10 numaralı formasıyla 8 Şubat 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U15 takımında 11 numaralı formasıyla 25 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rodrigo Mora nereli

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