Roger Federer kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Roger Federer kimdir? internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Buna en büyük neden de Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Roger Federer'in Rafel Nadal'ı setlerde 3-1 yenmesi ve finalde Novak Djokovic'in rakibi olmaya hak kazanması. Peki Roger Federer kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

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Roger Federer kimdir? internette araştırılıyor. Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Roger Federer' finalde Novak Djokovic'in rakibi olacak. Peki Roger Federer kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde. ROGER FEDERER KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA? Roger Federer (d. 8 Ağustos 1981 Basel), İsviçreli tenisçi. Birinci sırada daha önce art arda 237 hafta ve toplamda 310 hafta kalarak bir rekor kırmıştır. Federer, emekli ve aktif tenis oyuncuları, önemli tenis çevreleri tarafından gelmiş geçmiş en iyi tenis oyuncusu olarak görülmektedir. İlk şampiyonluğunu 19 yaşındayken 4 Şubat 2001'de Milano'da kazanan Federer, 6 bin 600 gün sonra 100. şampiyonluğuna uzandı. Federer'in korttaki en büyük rakipleri 32 yaşındaki İspanyol Rafael Nadal'ın 80, 31 yaşındaki Sırp Novak Djokovic'in ise 73 şampiyonluğu bulunuyor. İsviçreli tenisçinin önündeki tek isim Jimmy Connors. 1972-1989 yıllarında 109 şampiyonluk kazanan ABD'li sporcu, bu alanda zirvede yer alıyor.İlk şampiyonluğunu 19 yaşındayken 4 Şubat 2001'de Milano'da kazanan Federer'in kariyerinde 102 şampiyonluğu bulunuyor. Etiketler : Roger Federer, kimdir



