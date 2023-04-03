Roger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roger 21 Kasım 2005 tarihinde Bissau şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Portekiz,Gine-Bissau uyrukludur.Gerçek adı da Roger Fernandes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roger Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roger, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Braga B futbol takımında oynamaktadır. SC Braga B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Roger'nin SC Braga B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Roger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Roger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında SC Braga

1 Temmuz 2022 yılında Braga B

Roger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roger şuan SC Braga B takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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