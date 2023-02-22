Rohan Ferguson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rohan Ferguson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rohan Ferguson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rohan Ferguson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rohan Ferguson 6 Aralık 1997 tarihinde Bathgate şehrinde doğmuştur. İskoçya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rohan Ferguson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Larne FC futbol takımında oynamaktadır. Larne FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rohan Ferguson'nin Larne FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rohan Ferguson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rohan Ferguson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Rohan Ferguson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rohan Ferguson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Airdrie U20

1 Temmuz 2015 yılında Airdrieonians

18 Ağustos 2017 yılında Motherwell FC

19 Ağustos 2017 yılında Airdrieonians

30 Nisan 2018 yılında Motherwell FC

19 Temmuz 2019 yılında Linfield

21 Mayıs 2020 yılında Motherwell FC

17 Eylül 2020 yılında Queen o. t. S.

1 Temmuz 2021 yılında Larne FC

Rohan Ferguson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rohan Ferguson şuan Larne FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.