Roko Brajkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roko Brajkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roko Brajkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roko Brajkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roko Brajkovic 3 Temmuz 2005 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Roko Brajković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roko Brajkovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Hajduk Split U19 futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split U19 takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Roko Brajkovic'nin HNK Hajduk Split U19 ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Roko Brajkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roko Brajkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roko Brajkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roko Brajkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Eylül 2013 yılında Hajduk Alt.

1 Temmuz 2020 yılında Hajduk U17

5 Ocak 2022 yılında Hajduk U19

Roko Brajkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roko Brajkovic şuan HNK Hajduk Split U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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