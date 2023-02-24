Roland Baracskai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roland Baracskai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roland Baracskai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roland Baracskai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roland Baracskai 11 Nisan 1992 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roland Baracskai Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VIP Football Agency yapmaktadır. Roland Baracskai, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aqvital FC Csákvár futbol takımında oynamaktadır. Aqvital FC Csákvár takımına 8 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Roland Baracskai'nin Aqvital FC Csákvár ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roland Baracskai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roland Baracskai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roland Baracskai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roland Baracskai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Felcsút U19

1 Temmuz 2008 yılında Videoton II

1 Ağustos 2012 yılında Puskás AFC

30 Haziran 2013 yılında Videoton II

4 Şubat 2014 yılında Puskás AFC

30 Haziran 2014 yılında Videoton II

8 Ağustos 2014 yılında Mezőkövesd

3 Ağustos 2015 yılında Soproni VSE

30 Haziran 2016 yılında Mezőkövesd

1 Temmuz 2018 yılında ETO FC Győr

27 Kasım 2018 yılında Mezőkövesd

8 Ocak 2019 yılında Csákvár

Roland Baracskai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roland Baracskai şuan Aqvital FC Csákvár takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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