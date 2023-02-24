Roland Miklo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roland Miklo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roland Miklo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roland Miklo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roland Miklo 28 Aralık 1998 tarihinde Békéscsaba şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roland Miklo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSM SRL yapmaktadır. Roland Miklo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Békéscsaba 1912 Elöre SE futbol takımında oynamaktadır. Békéscsaba 1912 Elöre SE takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Roland Miklo'nin Békéscsaba 1912 Elöre SE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roland Miklo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roland Miklo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roland Miklo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roland Miklo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2017 yılında Kazincbarcika

22 Temmuz 2021 yılında Békéscsaba

Roland Miklo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roland Miklo şuan Békéscsaba 1912 Elöre SE takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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