Roland Paku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roland Paku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roland Paku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roland Paku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roland Paku 24 Haziran 1993 tarihinde Senta şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Paku Ernő Roland şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roland Paku Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roland Paku, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyíregyháza Spartacus futbol takımında oynamaktadır. Nyíregyháza Spartacus takımına 25 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Roland Paku'nin Nyíregyháza Spartacus ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roland Paku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roland Paku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roland Paku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roland Paku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Győr U17

1 Temmuz 2010 yılında Győr U19

1 Temmuz 2012 yılında ETO FC Győr II

1 Temmuz 2013 yılında Nyíregyháza

30 Haziran 2014 yılında ETO FC Győr II

9 Temmuz 2014 yılında Gyirmót FC

30 Haziran 2015 yılında ETO FC Győr II

1 Temmuz 2015 yılında Gyirmót FC

9 Ağustos 2018 yılında NK Nafta 1903

25 Ocak 2021 yılında Nyíregyháza

Roland Paku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roland Paku şuan Nyíregyháza Spartacus takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Roland Paku Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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