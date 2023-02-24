Roland Volent kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roland Volent Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roland Volent kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roland Volent ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Roland Volent kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roland Volent Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roland Volent kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roland Volent Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roland Volent adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roland Volent Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roland Volent 23 Eylül 1992 tarihinde Békéscsaba şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roland Volent Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AlphaFootballAgency yapmaktadır. Roland Volent, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tiszakécskei LC futbol takımında oynamaktadır. Tiszakécskei LC takımına 17 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Roland Volent'nin Tiszakécskei LC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roland Volent Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roland Volent isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Roland Volent Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roland Volent futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2007 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2008 yılında Honvéd U19

1 Temmuz 2009 yılında Honvéd II

16 Şubat 2012 yılında Soproni VSE

30 Haziran 2012 yılında Honvéd II

26 Ocak 2013 yılında Kazincbarcika

30 Haziran 2013 yılında Honvéd II

1 Temmuz 2013 yılında BFC Siófok

31 Aralık 2013 yılında Honvéd II

16 Ocak 2014 yılında Balmazújváros

30 Haziran 2014 yılında Honvéd II

1 Temmuz 2014 yılında Békéscsaba

30 Haziran 2015 yılında Honvéd II

1 Temmuz 2015 yılında SZTK

30 Haziran 2016 yılında Honvéd II

3 Ağustos 2016 yılında Balmazújváros

30 Ocak 2018 yılında BFC Siófok

1 Temmuz 2018 yılında Gyirmót FC

1 Şubat 2019 yılında Békéscsaba

30 Temmuz 2019 yılında Szolnok

28 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

17 Mart 2022 yılında Tiszakécske

Roland Volent kimdir

Roland Volent Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roland Volent şuan Tiszakécskei LC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Roland Volent nereli

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