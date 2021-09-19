Rölatif ne demek, TDK'ya göre Rölatif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rölatif ne demek? Rölatif TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rölatif kelimesi. Peki rölatif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rölatif nedir, rölatif kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Rölatif kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Rölatif kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

RÖLATİF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rölatif kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Rölatif kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre rölatif kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Göreceli

