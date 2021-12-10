Rölativist ne demek, TDK'ya göre Rölativist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rölativist ne demek? Rölativist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rölativist kelimesi. Peki rölativist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rölativist nedir, rölativist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

RÖLATİVİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rölativist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Rölativist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre rölativist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Göreci

