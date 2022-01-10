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Rölativite ne demek, TDK'ya göre Rölativite kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Rölativite kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Rölativite ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Rölativite nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Rölativite kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Rölativite ne demek, TDK'ya göre Rölativite kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rölativite ne demek? Rölativite TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rölativite kelimesi. Peki rölativite ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rölativite nedir, rölativite kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

RÖLATİVİTE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rölativite kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Rölativite kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre rölativite kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Görelik

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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