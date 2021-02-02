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Röle Görevlisi Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Röle Görevlisi Mesleki Yeterlilik Belgesi, Mesleki Yeterliliğin Standart Adı, Seviyesi, Revizyon Sayısı, Sektörü, Hazırlayan Kuruluşlar ve Röle Görevlisi Mesleki Yeterlilik Belgesinin Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı ile Röle Görevlisi Mesleki Yeterlilik Belgesinin Amacı ve Gerekçesi ile Nasıl Alınabileceği Hakkında Bilgilere Haberimizden Ulaşabilirsiniz.

Röle Görevlisi Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Röle Görevlisi Mesleki Yeterlilik Belgesi Amacı ve Gerekçesi

Röle Görevlisi (Seviye 4) Ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) tarafından hazırlanmıştır.

Röle Görevlisi (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Elektrik ve Elektronik Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Röle Görevlisi (Seviye 4) işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatına ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun şekilde her türlü rölenin ve buna bağlı donanımların bağlantılarının ayarlanması, bakımı, onarımı, kontrolü (test) ve gerekli durumlarda kurulumu ve sökülmesi işlerini yürüten kişidir. Bu işlemler yürütülürken sistemde meydana gelebilecek arızaların analizini yapmak ve röle koordinasyonunu sağlamak esastır.

Standart kodu : 13UMS0332-4  

Standart adı : Röle Görevlisi      

Röle Görevlisi Seviyesi : Seviye 4            

Revizyon Sayısı : 0          

İlgili Olduğu Sektör : Enerji        

Hazırlayan Kuruluşlar : Elder     

Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 03.10.2013 - 28784

Röle Görevlisi Mesleki Yeterlilik Belgesi Ulusal Belgesinin Tam Metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız

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