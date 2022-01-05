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  3. Rom fiyatları 2022 güncel kaç TL? Havana Club, Captain Morgan, Malibu, Bacardi ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

Rom fiyatları 2022 güncel kaç TL? Havana Club, Captain Morgan, Malibu, Bacardi ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

Rom fiyatları 2022 güncel kaç TL? Havana Club, Captain Morgan, Malibu, Bacardi, Zacapa zamlı rom fiyatları nedir 2022? Belirtilen sorular birçok kişi tarafından merak ediliyor. Yeni gelen zamlarla birlikte oluşan 2022 rom fiyatları sitemizde yer alıyor. Migros, Carrefour gibi marketlerde rom fiyatları nedir? İşte rom fiyatlarıyla ilgili tüm merak edilenler…

Rom fiyatları 2022 güncel kaç TL? Havana Club, Captain Morgan, Malibu, Bacardi ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

Rom fiyatları 2022 güncel Havana Club, Captain Morgan, Malibu, Bacardi kaç TL? soruları internette oldukça fazla soruluyor. Migros rom fiyatları merak ediliyor. Haberimizde rom fiyatları ile tüm bilgiler yer almaktadır. Rom fiyatları değiştikçe haberimiz de güncellenecektir.

Rom fiyatları 2022 güncel kaç TL? Havana Club, Captain Morgan, Malibu, Bacardi ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

HAVANA CLUB ROM FİYATLARI 2022

  • 70 lik Anejo 3 Anos Rom    245,00 TL
  • 70 lik Anejo 7 Anos Rom    285,00 TL
  • 70 lik Seleccion De Maestros Rom    390,00 TL

Rom fiyatları 2022 güncel kaç TL? Havana Club, Captain Morgan, Malibu, Bacardi ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

CAPTAIN MORGAN ROM FİYATLARI 2022

  • 70 lik Captain Morgan Gold Rom    194,00 TL
  • 70 lik Captain Morgan White Rom    194,00 TL

ZACAPA ROM FİYATLARI 2022

  • 70 lik Zacapa Rom    420,00 TL

Rom fiyatları 2022 güncel kaç TL? Havana Club, Captain Morgan, Malibu, Bacardi ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

BACARDI ROM FİYATLARI 2022

  • 70 lik Bacardi Black Rom    215,00 TL
  • 70 lik Bacardi Oro Rom    240,00 TL
  • 70 lik Bacardi Carta Blanca Rom    225,00 TL

Rom fiyatları 2022 güncel kaç TL? Havana Club, Captain Morgan, Malibu, Bacardi ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

MALIBU ROM FİYATLARI 2022

  • 50 lik Malibu Rom Fiyatı    160,00 TL
  • 70 lik Malibu Rom Fiyatı    190,00 TL
Oğuz Büber
Trend Haberler Editörü
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