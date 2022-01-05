Rom fiyatları 2022 güncel kaç TL? Havana Club, Captain Morgan, Malibu, Bacardi ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir? Rom fiyatları 2022 güncel kaç TL? Havana Club, Captain Morgan, Malibu, Bacardi, Zacapa zamlı rom fiyatları nedir 2022? Belirtilen sorular birçok kişi tarafından merak ediliyor. Yeni gelen zamlarla birlikte oluşan 2022 rom fiyatları sitemizde yer alıyor. Migros, Carrefour gibi marketlerde rom fiyatları nedir? İşte rom fiyatlarıyla ilgili tüm merak edilenler…

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Rom fiyatları 2022 güncel Havana Club, Captain Morgan, Malibu, Bacardi kaç TL? soruları internette oldukça fazla soruluyor. Migros rom fiyatları merak ediliyor. Haberimizde rom fiyatları ile tüm bilgiler yer almaktadır. Rom fiyatları değiştikçe haberimiz de güncellenecektir. HAVANA CLUB ROM FİYATLARI 2022 70 lik Anejo 3 Anos Rom 245,00 TL

70 lik Anejo 7 Anos Rom 285,00 TL

70 lik Seleccion De Maestros Rom 390,00 TL CAPTAIN MORGAN ROM FİYATLARI 2022 70 lik Captain Morgan Gold Rom 194,00 TL

70 lik Captain Morgan White Rom 194,00 TL ZACAPA ROM FİYATLARI 2022 70 lik Zacapa Rom 420,00 TL BACARDI ROM FİYATLARI 2022 70 lik Bacardi Black Rom 215,00 TL

70 lik Bacardi Oro Rom 240,00 TL

70 lik Bacardi Carta Blanca Rom 225,00 TL MALIBU ROM FİYATLARI 2022 50 lik Malibu Rom Fiyatı 160,00 TL

70 lik Malibu Rom Fiyatı 190,00 TL ?En düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL'ye yükseltildi.

Bu rakam yeterli mi?

?Sizce en düşük emekli maaşı ne kadar olmalıydı? — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) January 4, 2022 Oğuz Büber Trend Haberler Editörü Rom fiyatlarıromgüncel içki fiyatları