Roma dönemine ait tarihi eserlerin taşınması ertelendi

Alınan kararla, mahalle sakinlerinin sabah saatlerinde eserleri vermemek için başlattığı oturma eylemi de son buldu. Tarihi eserlerin başında mutluluk pozu veren vatandaşlar, eserleri korumaya devam edeceklerini belirtti.

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Osmankalfalar Mahallesi'nde caminin çevresindeki duvarda yer alan 4 arkeolojik eserin Elmalı Müzesi'ne taşınması için Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve müze görevlileri sabah saatlerinde mahalleye geldi. Mahalle sakinleri ise eserlerin uzun zamandır mahallerinde koruma altında olduğunu ifade ederek taşınmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Ekipler ile mahalle sakinleri arasında yaşanan tartışma büyüyünce olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

OTURMA EYLEMİ YAPTILAR

Olay yerine gelen ekipler önce tarihi eserlerin etrafını güvenlik şeridi ile çevirdi. Mahalle sakinleri ise bunun üzerine eserlerin yanında toplanarak oturma eylemi başlattı. Mahallelinin yapılan görüşmelerde ikna edilmemesi üzerine müze müdürlüğü ekipleri bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmeler neticesinde eserlerin Elmalı Müzesine taşınması bir süre daha ertelendi. Erteleme kararı, tutulan tutanak ile Osman Kalfalar Mahallesi Muhtarı Murat Duran'a tebliğ edildi.

MAHALLELİ SEVİNDİ

Kararın ardından mahalle sakinleri büyük mutluluk yaşadı. Mahalle sakinleri aslan figürlü mezar lahdinin başında mutluluk pozu verdi. Alınan karardan ötürü mutlu olduklarını Enver Sarı, "Umarım bu olaydan sonra güzel bir ders almışızdır. Bundan sonra tarihimize daha çok sahip çıkacağız. Bu anlaşma için çok mutlu olduk. Köyümüzün değerleri köyde kaldığı için ve köyümüzün geleceği köyde kaldığı için çok mutlu olduk. Biz zaten yapılan çeşmeyi kaldırdık. Belediyede yaparken bunu düşünmesi gerekirdi. Bir tarihe esere bu yapılamaz. Belediyeye sorumluluk verilmedi. Gerçek er geç anlaşıldığı için mutlu olduk. Tarih yerinde güzeldir" açıklamasını yaptı.

Bir başka mahalle sakini Salih Yalçın, "Cami duvarında bulunan eserleri kaldırmak için geldiler. Biz eserlerimizi vermek istemiyoruz. Alınan karardan ötürü teşekkür ederiz. Bu eserler biz teslim. Bunlar bu köyün simgesidir. Bu eserler bize zimmetlidir. Biz koruyoruz" ifadelerine yer verdi.

Mahalle Muhtarı Murat Duran ise açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün köyümüze müze müdürlüğünden çeşmemizde bir tahribat olduğu gerekçesi ile şikayet sonrası ekipler geldi. Eserleri götürmek istediler. Ama köylümüz bu konuda biraz hassasiyetli davranarak tarihi eserlerine sahip çıktı. Gelen ekiplere yardımcı olduk. Tarihimize sahip çıktı. Mahalle halkıma teşekkür ediyorum. 4 eserin taşınması kararı alınmıştı. Müze yetkililerimiz tutanak tutarak ayrıldı. İleride tekrar konuşacağız. Tekrar götürülme ihtimali de var. İleride görüşmelerimizi yaparak burasını müze haline getirmek istiyoruz. Artık bu mahallede bir müze olacak."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı